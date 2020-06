Montpellier - Laborde présente ses excuses pour avoir participé à un match "sauvage"

Bonsoir. Les médias ont déclaré que j'avais participé il y a quelques jours à une partie de "football sauvage" à Mont de Marsan en compagnie de Lois Diony. Je le confirme. Je tiens malgré tout à préciser qu'à l'origine nous ne devions être que quelques amoureux du football à vouloir se dégourdir les jambes après ces longues semaines sans ballon. L'amour du football a été plus fort. Lorsque j'ai constaté que de nombreuses personnes nous ont rejoint sur le terrain et alors que la police s'est présentée, j'ai aussitôt pris conscience que ce n'était pas la meilleure idée. C'est la raison pour laquelle, j'ai aussitôt quitté les lieux alors que le match a continué. A l'avenir je veillerai à ne plus participer à ce type de manifestation et je reste bien conscient que je n'ai pas donné l'exemple. J’assume l’entière responsabilité de mes actes. Je vous présentes mes plus plates excuses. Mr Gaëtan LABORDE.

Plus d'équipes

A post shared by Gaetan Laborde (@labordegaetan) on May 31, 2020 at 2:18pm PDT