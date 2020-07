Montpellier intéressé par Agustin Rossi mais…

Laurent Nicollin a admis que son club suivait l’Argentin Agustin Rossi, mais a assuré que ce dernier ne faisait pas partie de ses priorités.

Ces derniers jours, le nom du gardien remplaçant de Boca Juniors, un certain Agustin Rossi, a été cité du côté de . Ce dernier serait pisté par les Héraultais pour prendre la place de Geronimo Rulli, qui est retourné à la . Une piste que Laurent Nicollin a commentée pour le site L’Equipe.

« Rossi nous intéresse, comme d'autres, mais ce n'est pas la priorité. On verra début août, car là, on ne peut plus recruter », a lâché l’homme fort de Montpellier. Le mercato français va, en effet, être mis en pause à partir de vendredi et pour une durée d’un mois. Et ce, par souci d’équité avec les autres championnats.

L’agent de Rossi, que les Italiens d' ont aussi contacté, avait confié à la presse de son pays qu’une offre de 6M€ a été soumise par Montpellier pour son client, mais il n’en est donc rien en réalité.

Telles que les choses se présentent c'est le jeune Dimitry Belaud (22 ans) qui est parti pour garder la cage des Pailladins pour la reprise du championnat.