Au cours d'une soirée bavarienne passionnante, la plupart des stars du Bayern de Munich se sont illustrées sur la pelouse du Santiago Bernabéu, où les Bavarois se sont imposés 2-1 face au Real Madrid. La star française Michael Olise n'a pas fait exception à la règle, continuant à briller par ses contributions offensives grâce à ses touches de génie.

Le Bayern a ouvert le score à la 41e minute grâce à Luis Díaz, puis Harry Kane a inscrit un but historique dès la première minute de la seconde mi-temps, avant que Kylian Mbappé ne réduise l'écart à la 74e minute.

Au cours des vingt premières secondes de la seconde mi-temps, le Real Madrid n'a pas réussi à construire ses premières attaques, et les joueurs du Bayern ont intercepté le ballon qui était parvenu à Olise sur l'aile droite, puis s'est élancé à l'approche de la surface de réparation, où il a servi Harry Kane qui n'a pas hésité à tester à nouveau le gardien Lunin d'un tir rasant que le remplaçant de Courtois n'a pas pu arrêter, faisant trembler ses filets pour la deuxième fois.

Selon Opta, « Michael Olise est le joueur ayant délivré le plus de passes décisives (25) dans les cinq grands championnats, toutes compétitions confondues », précisant que le joueur le plus proche de la star du Bayern est Bruno Fernandes, la star de Manchester United, avec 17 passes décisives, suivi de Fermin Lopez (Barcelone) avec 16 passes décisives.