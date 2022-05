Mondial : les européens mieux armés ? Lautaro pas d'accord avec Mbappé

L'Argentin a défendu son continent d'origine, indirectement critiqué par Kylian Mbappé à l'approche du Mondial 2022.

Lautaro Martinez, star de l'Inter et de l'Argentine, n'a pas été convaincu par les comparaisons de Kylian Mbappé entre le football européen et sud-américain. Le joueur du Paris Saint-Germain a fait monter la pression avant la Coupe du monde en déclarant que le contingent européen aurait un avantage significatif sur ses rivaux au Qatar. Outre Lautaro, Emiliano Martinez, le numéro un argentin d'Aston Villa, a également critiqué ces propos.

Le natif de Bondy voit les Européens au-dessus

L'article continue ci-dessous

Mbappé, qui a remporté la Coupe du monde avec la France, a suscité la controverse avec ses opinions sur les chances de l'Argentine et du Brésil en 2022. "L'Argentine n'a pas joué des matchs de grande qualité pour atteindre la Coupe du monde", a-t-il déclaré à TNT Sports Brasil. "En Amérique du Sud, le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pourquoi, si vous regardez les dernières CDM, ce sont toujours les Européens qui gagnent."

Lautaro pas d'accord du tout

"La plupart de ceux d'entre nous qui ont été appelés sont en Europe et chaque jour, même chaque entraînement, vous vous mesurez à eux", a expliqué Lautaro à TyC Sports. "J'ai vu ce que Mbappé a dit, mais l'Argentine et le Brésil ont des joueurs de grande qualité et de grand talent. Le Brésil, tout comme nous, a la plupart de ses joueurs en Europe. J'ai pensé que c'était un commentaire injuste", a ajouté le buteur de l'Inter, en guise de réponse.