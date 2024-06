Mondial des Clubs 2025 : La volte-face incroyable d'Ancelotti et du Real Madrid

Le Real Madrid a réagi lundi à la sortie de Carlo Ancelotti sur le Mondial des Clubs.

Vainqueur de la Ligue des Champions il y a seulement neuf jours, le Real Madrid est secoué par une petite polémique ce lundi. Plutôt dans la journée, son entraineur Carlo Ancelotti a annoncé dans une interview avec le média, IL Giornale que le club ne participera pas à la Coupe de Monde des Clubs 2025 avec son nouveau format. Une position qui n’est pas en adéquation avec celle du club qui n’a pas tardé à mettre les points sur les i. Et, la réaction du technicien italien ne s’est pas fait attendre non plus.

La réponse cinglante du Real Madrid à Carlo Ancelotti

« La FIFA l'oublie, les joueurs et les clubs ne participeront pas à ce tournoi. Un seul match du Real Madrid vaut 20 millions et la FIFA veut nous donner cette somme pour toute la coupe. Négatif. Comme nous, d'autres clubs rejetteront l'invitation ». Empruntés à Carlo Ancelotti, ces propos ont déclenché une polémique à Madrid, ce lundi. Cela, surtout après la réponse du Real Madrid qui a confirmé sa participation au Mondial des Clubs.

L'article continue ci-dessous

« Le Real Madrid CF annonce qu'à aucun moment sa participation à la nouvelle Coupe du Monde des Clubs organisée par la FIFA pour la prochaine saison 2024/2025 n'a été remise en question. Notre club participera donc, comme prévu, à cette compétition officielle à laquelle nous affrontons avec fierté et avec le plus grand enthousiasme pour faire rêver à nouveau nos millions de fans à travers le monde avec un nouveau titre », a lâché le champion d’Espagne en titre dans un communiqué officiel.

Ancelotti se dédit lui-même

Juste après le communiqué du Real Madrid, Carlo Ancelotti a de nouveau, réagi sur le sujet. Le technicien italien est revenu notamment sur sa position et estime que ses propos ont été mal interprétés. Comme le club madrilène, l’ancien coach du PSG confirme aussi la participation du Real Madrid à la Coupe du Monde des Clubs en 2025.

« Dans mon entretien avec Il Giornale, mes propos sur la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA n'ont pas été interprétés comme je l'entendais. Rien ne pourrait être plus éloigné de mon intérêt que de rejeter la possibilité de participer à un tournoi que je considère comme une excellente opportunité de continuer à lutter pour de grands titres avec le Real Madrid », a déclaré Carlo Ancelotti sur ses réseaux sociaux.