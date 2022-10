Mondial 2022 : Le vice-président de la FFF répond aux critiques

La Fédération française de football a été appelée à s'exprimer concernant l'organisation de la Coupe du monde au Qatar.

Alors que l'organisation de la Coupe du monde au Qatar est vivement critiquée de toutes parts, la FFF était restée muette sur le sujet. Invité à s'exprimer lors du congrès News Tank à Paris, le vice-président de l'instance, Philippe Diallo, a tenté de dédramatiser.

"La FFF ne fuit pas les débats"

Amnesty International fait partie des organismes a avoir dénoncé le "silence assourdissant" de la FFF face à la situation dans le petit pays du Golfe.

"Cette Coupe du Monde suscite aussi des débats et des critiques. Certains pourraient considérer que ces débats sont tardifs. Mais la FFF ne fuit pas les débats, elle souhaite les prendre à bras le corps", a affirmé Philippe Diallo.

"On a pris des initiatives pour que l’équipe de France puisse avoir l’ensemble des garanties, avec les prestataires et employés autour des Bleus pour que cela soit conforme à ce que nous voulons.

"Avec plusieurs Fédérations européennes, des mesures ont été proposées pour créer un centre d’accueil pour les travailleurs migrants, créer un fond d’indemnisation et une dernière plus symbolique avec un brassard pour les capitaines."

L'équipe de France, à l'instar de neuf autres sélections européennes, s'est en effet engagée dans la campagne OneLove, et verra son capitaine porter un brassard contre les discriminations pendant le tournoi.

"Nous ne sommes pas dans l'hypocrisie"

Le vice-président se pose également en opposition à un boycott de la compétition, espérant que des avancées pourront être réalisées sur place.

"Nous avons soumis ces propositions à la FIFA et au Comité Suprême. On doit accompagner les évolutions et ne pas boycotter", poursuit-il.

"Les évolutions que l’on commence à constater doivent se prolonger après la Coupe du monde. Nous avons une mission de jouer au football, de rassembler et d’unir au-delà de la politique. On doit rassembler.

"Nous ne sommes pas dans l’hypocrisie. Nous sommes dans une démarche de progrès à l’occasion de ce Mondial."