Monaco veut piocher à Séville

Loic Bade pourrait être transféré ce mois-ci. Bien qu'il ait rejoint le FC Séville l'été dernier, le Français pourrait partir

Tottenham serait intéressé par le recrutement de Bade, présenté comme le remplaçant de Radu Dragusin, parti au Genoa. Le Bayern Munich étant entré dans la course, les géants de la Premier League pourraient désormais eu aussi s'intéresser à la star du FC Séville. Cependant, les Sévillans n'ont pas l'intention de se laisser faire. Et selon Estadio Deportivo, Monaco souhaiterait faire revenir Bade dans son pays d'origine et pourrait faire une offre en ce mois de janvier.

Malgré ces liens, il serait très surprenant que le FC Séville laisse partir Bade maintenant, malgré ses difficultés financières. Il est déjà un titulaire indiscutable, mais avec l'absence de Nemanja Gudelj pour les deux prochains mois, il est encore plus essentiel pour l'entraîneur Quique Sanchez Flores. Un départ est beaucoup plus probable cet été.