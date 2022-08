Monaco – Rennes (1-1) : A dix contre onze, Monaco résiste à Rennes

Réduite à dix dès le premier quart d'heure de jeu, l'AS Monaco a réussi à faire match nul contre le Stade Rennais.

Après son élimination au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions, le club monégasque a concédé le nul à domicile contre le Stade Rennais lors de la deuxième journée de Ligue 1. Un résultat frustrant mais finalement heureux au vu des circonstances du match.

Une première mi-temps sans but mais complètement folle

Le premier quart d'heure de la rencontre donnait le ton d'une mi-temps riche en rebondissements. Vanderson expédiait une jolie frappe sur la transversale (13e) et Youssouf Fofana était expulsé pour une semelle sur la cheville de Martin Terrier (15e).

Cela contraignait Philippe Clement à sortir un attaquant (Ben Yedder) pour faire entrer en jeu un milieu de terrain (Magassa).

A dix contre onze, l'ASM subissait les assauts des Bretons mais Nübel sauvait les siens à plusieurs reprises en multipliant les parades (27e, 28e, 34e, 45+1e).

Mandanda fautif, décisif puis blessé

Monaco aurait même pu rentrer aux vestiaires avec un but d'avance : sur une contre-attaque, Mandanda manquait sa sortie et percutait Embolo. Ben Yedder n'étant plus là, c'est Disasi qui tirait le penalty, trop mollement et Mandanda l'arrêtait (33e).

Getty Images

Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, sur un nouveau contre mené à cent à l'heure, Vanderson manquait le cadre après un beau centre de Caio Henrique (45+1e).

La boulette d'Alemdar

Au retour des vestiaires, Rennes procédait à un changement. Blessé, Steve Mandanda cédait sa place à Dogan Alemdar.

Juste avant l'heure de jeu, Rennes trouvait enfin la faille et ouvrait le score. Au départ de l'action, Kalimuendo (entré en jeu à la 52e minute pour son premier match sous ses nouvelles couleurs) débordait et servait Benjamin Bourigeaud. Le ballon arrivait ensuite dans les pieds de Gaëtan Laborde qui ajustait facilement Nübel.

Getty Images

On pensait alors que le Stade Rennais venait de plier la rencontre mais c'était sans compter sur Alemdar, auteur d'une boulette permettant à Monaco d'égaliser à la 72e. En tardant à dégager, le portier breton se faisait contrer par Embolo qui poussait ensuite le ballon au fond des filets…

Un point en deux matches pour Rennes

Si Monaco pourra se satisfaire de ce match nul qui lui permet d'avoir quatre points après deux journées, en revanche, Rennes rate son début de saison. Battus à domicile par Lorient lors de la première journée, les Rennais ne comptent qu'un seul point.