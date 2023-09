Monaco-RC Lens (3-0) : Monaco explose les artésiens et reprend la tête du classement

L’AS Monaco s’est défait (3-0) du RC Lens ce samedi dans le cadrede la 4 éme journée de Ligue 1.

Le week-end dernier, l'AS Monaco a coulé face au FC Nantes (3-1) malgré leur jeu chatouillant. La rencontre de ce samedi contre le RC Lens s’annonçait comme une occasion de relance pour la formation monégasque qui a vu sa machine se dérégler contre les Canaris. Dans son antre de Louis II, le club du Rocher a démarré sur le papier avec une formation en 3-4-2-1. Le duo de l’entrejeu composé de Youssouf Fofana et Mohamed Camara était bel et bien en place pour gérer les transitions de Monaco. Sur le plan offensif, Adli Huter a fait confiance au trio Minamino, Golovin, Yedder. En face, Franck Haise a confié son secteur d’attaque à Elie Wahi. Le jeune international espoir étant soutenu par Fulgini et Thomasson.

Monaco rayonnant

Comme on s’y attendait, Monaco a démarré le match sur des chapeaux de roue. Les hommes du technicien autrichien vont confisquer le ballon à leur adversaire avec des séquences de transmissions entre les intervalles. Les longues diagonales de Golovin qui est le détonateur du jeu monégasque créent la panique dans la défense artésienne. Les latéraux sont également mis à contribution dans le jeu extérieur proposé par Monaco en début de match. Justement c’est un piston qui va lancer les hostilités dans ce match.

Arrivé en cette fin de mercato sur le Rocher, l’ivoirien Wilfried Singo profite d’une hésitation de la défense lensoise pour inscrire le premier but du match (1-0,24éme). Ce premier but va faire du mal aux Sang et Or qui sont méconnaissables. Incapables de produire du jeu,les hommes de Haise vont céder une seconde fois avec le jeu en une touche proposée par Monaco. Sur une transition rapide vers l’avant, Youssouf Fofana trouve Mohammed Camara. Le malien lance sur orbite Minamino qui sert en profondeur Golovin. Le russe ne se fait pas prier pour doubler la mise (2-0, 36éme). Maripan sur corner va clore les débats (3-0,59éme). Monaco s’impose avec la manière et prend seul la tête du classement avec 10 points.

La descente aux enfers se poursuit pour le RC Lens qui se retrouve à la 17 éme place avec 4 points.