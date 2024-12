Monaco - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Monaco vs Paris Saint-Germain

Le choc Monaco-PSG pour le compte de la 16e journée de Ligue 1 promet un duel explosif entre deux cadors, ce mercredi soir. Les dernières infos ici.

Ce mercredi soir, l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain vont croiser le fer dans un match avancé de la 16e journée de Ligue 1. Tel un avant-goût de la finale du Trophée des champions début janvier. Cette affiche, à la saveur particulière, mettra aux prises deux équipes aux ambitions affirmées, le leader parisien et le troisième du championnat, pour un duel qui pourrait avoir des incidences majeures sur le classement. Si le Paris Saint-Germain part légèrement favori, Monaco, bien que diminué, aura à cœur de relever la tête dans un stade Louis II en quête de rédemption après des résultats récents décevants.

Un contexte compliqué pour l'AS Monaco

Les joueurs de l’AS Monaco (3e, 30 points), sous la direction d’Adi Hütter, abordent ce choc dans un état physique et mental assez fragile. La dernière semaine a été particulièrement douloureuse pour les Monégasques, marquée par une lourde défaite (3-0) contre Arsenal en Ligue des champions, suivie d’un nul frustrant (0-0) face au Stade de Reims en Ligue 1. Deux matchs sans marquer alors que Monaco avait pourtant brillé offensivement durant les premiers mois de la saison.

Outre cette panne d’efficacité devant le but, Adi Hütter doit également composer avec un effectif en souffrance : des joueurs fatigués par l’enchaînement des rencontres et quelques absents importants pour cause de blessures. Avec de tels signaux, le défi s’annonce colossal face à un PSG invaincu cette saison en championnat.

Le PSG en quête de constance malgré un calendrier chargé

Côté Paris Saint-Germain (1er, 37 points), l’heure est à la reprise de confiance après un léger passage à vide. Le PSG est resté sur deux matches nuls en Ligue 1, respectivement face à des adversaires jugés largement prenables, notamment Nantes (1-1) et Auxerre (0-0). Deux résultats frustrants qui ont montré que Paris pouvait, à certains moments, manquer de réalisme face à des équipes bien organisées. Néanmoins, les hommes de Luis Enrique ont parfaitement réagi en milieu de semaine européenne en s’imposant (0-3) sur la pelouse du RB Salzbourg, affichant ainsi une meilleure maîtrise collective.

De plus, Paris a disputé un gros rendez-vous dimanche soir contre l’Olympique Lyonnais (3-1) et devra donc gérer un enchaînement de matchs intense, pointant encore les questions sur la fraîcheur physique du groupe. Cependant, les Parisiens n’ont toujours pas connu la moindre défaite en Ligue 1 cette saison, une dynamique à préserver pour conforter leur statut de leader.

Horaire et lieu du match

Monaco - PSG

16e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Louis II

A 21h française

Les compos probables du match Monaco - PSG

Monaco : Kohn - Caio Henrique, Singo, Kehrer, Vanderson - Camara, Magassa - Ben Seghir, Golovin, Akliouche - Embolo

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, L. Hernandez - Vitinha, Joao Neves, Zaire-Emery - Barcola, Dembélé, Ramos

Sur quelle chaîne suivre le match Monaco - PSG ?

La rencontre entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce mercredi 18 décembre 2024 à partir de 21h sur la plateforme BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN CONNECT.