Selon les dernières informations de L’Équipe, l’AS Monaco envisage sérieusement d’activer l’option d’achat de 11 millions d’euros convenue avec le FC Barcelone pour recruter définitivement l’attaquant espagnol Ansu Fati, lequel souhaite rester en Principauté.

Selon le journal français L'Équipe, le club de la principauté envisage sérieusement d'activer la clause d'achat de 11 millions d'euros, mais la finalisation du transfert dépend encore d'un accord financier définitif entre toutes les parties.

Sa titularisation vendredi soir contre le Paris FC en Ligue 1 reste rare : il n’a été aligné d’entrée qu’à deux reprises en 2026.

Le club assure que cette gestion ne traduit aucune tension entre les parties, mais s’inscrit dans un suivi rigoureux de sa condition physique, après les nombreuses blessures subies ces dernières années.

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À 23 ans, l’attaquant a retrouvé une grande partie de son éclat cette saison : 24 matchs disputés sous le maillot de Monaco (avant la rencontre de vendredi), 9 buts marqués dont 8 en Ligue 1, ce qui lui vaut d’occuper la deuxième place du classement des buteurs du club.

La direction du club devrait se prononcer dans les semaines à venir, tenant compte de la volonté du joueur de rester et de ses performances brillantes malgré les problèmes physiques.