Monaco - Philippe Clément : "C'est une victoire vraiment méritée"

Grâce à des buts de Jean Luvas et Wissam Ben Yedder en première période, Monaco s'est imposé face à Lyon pour repasser devant son adversaire du jour au classement.

Clément : "Notre première période a été hyper dominante"

L'entraîneur monégasque Philippe Clément s'est réjoui de voir son équipe monter peu à peu en puissance.

"Notre première période était hyper dominante, avec beaucoup de bonnes actions, des occasions. On a manqué un petit peu d'efficacité, parce qu'on doit mener 3 ou 4-0 à la pause", a-t-il analysé après le coup de sifflet final.

"En deuxième mi-temps, l'organisation était bien. On a eu quelques occasions en transition, mais Lyon devait réagir. Or ils n'ont pas réussi à se créer beaucoup d'occasions. On doit savoir faire les deux choses (attaquer et défendre). C'est une victoire vraiment méritée."

Le technicien belge a également expliqué s'être surtout concentré sur les forces de son équipe au moment de préparer la rencontre.

"J'ai d'abord regardé nos qualités. On cherche les espaces face à nos adversaires, mais avec nos qualités. Ce qu'on a montré, on ne l'a pas répété depuis deux, trois jours, mais depuis quatre semaines. On voulait des lignes de courses claires pour nous."

Bosz : "Quand tu démarres un match de cette manière..."

En face, Peter Bosz n'a pu que déplorer la mauvaise entame des siens : "À mon avis, le système n'a rien à voir, a estimé le Néerlandais. Quand, en première mi-temps, tu ne gagnes aucun duel, que sur chaque ballon derrière la défense tu es en danger, que tu ne réussis pas à ressortir de derrière, on peut parler de système, mais ce n'est pas ça. Quand tu démarres un match de cette manière...

L'article continue ci-dessous

"Je suis très content qu'il n'y ait eu que 2-0 à la mi-temps. S'il n'y a pas Antho (Lopes) dans le but, ça donne 3 ou 4-0. Aujourd'hui, on ne mérite absolument pas de prendre un point ou de gagner."

Le coach lyonnais a refusé de se projeter sur la fin de saison, alors que son équipe veut encore croire en une qualification en Ligue des champions.

"Dans notre situation, chaque match est un match important, a-t-il encore martelé. On a perdu tellement de points en première partie de saison... Bien sûr qu'on a gagné trois fois de suite, mais ce n'est rien. Aujourd'hui, c'était un match très important. J'ai changé trois joueurs à la mi-temps mais j'aurais pu en changer neuf ou dix. Ce n'était pas bien. Il faut le dire."