Monaco - Niko Kovac : "Kylian Mbappé est pour moi le meilleur joueur du monde"

L'entraîneur de l'AS Monaco craint particulièrement Kylian Mbappé, qui sera son adversaire ce mercredi soir (21h15), en finale de la Coupe de France.

Actuel troisième de Ligue 1, l'AS Monaco est tout proche d'atteindre son objectif principal : celui de se qualifier pour la Ligue des Champions. Aussi solides que séduisants cette saison, les Monégasques ont surtout l'occasion de remporter un titre, ce mercredi soir (21h00), eux qui affrontent le Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France.



En d'autres mots, la fin de saison de l'ASM est des plus excitantes, et Niko Kovac, l'entraîneur du club, s'en est félicité. "Une préférence entre jouer la C1 ou gagner la Coupe de France ? Non (sourires). On avait dit en début de saison qu'on voulait retrouver le succès, replacer Monaco tout en haut. On est déjà qualifié pour une Coupe d'Europe, c'est une bonne chose, et on a désormais une bonne opportunité de gagner un trophée. C'est une belle affiche, le PSG est une formidable équipe", avait-il expliqué en fin de semaine dernière.

"Si on remet les mêmes ingrédients, on aura une chance"

Si le Paris Saint-Germain a de quoi faire peur, il pourrait être privé de Neymar et Presnel Kimpembe, suspendus. La décision devrait être connue dans la journée pour les deux joueurs, pas sûrs de pouvoir défendre les couleurs parisiennes. Néanmoins, Kylian Mbappé sera lui assurément de la partie. Et Niko Kovac le craint particulièrement...

"Nous attaquons ensemble, et nous défendons ensemble. C'est la clé, et c'est là où nous avons le plus progressé cette saison. Nous devons être solidaires, bien groupés. Mbappé est pour moi le meilleur joueur du monde. Un seul joueur n'est pas suffisant pour l'arrêter. Il faudra insister là-dessus. Si on remet les mêmes ingrédients, on aura une chance", a estimé le technicien croate en conférence de presse, mardi. En grande forme cette saison, Kylian Mbappé a été formé à l'AS Monaco, où il a été Champion de France en 2017.

Face à son ancienne équipe, l'attaquant du PSG aura à coeur de livrer un gros match, lui qui n'a jamais caché son désir d'empiler les titres. En face, le club du Rocher sera emmené par un autre international tricolore, lui aussi sélectionné par Didier Deschamps pour disputer l'Euro 2020, en la personne de l'attaquant Wissam Ben Yedder.