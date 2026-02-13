L'ambiance est loin d'être sereine en Principauté. Malgré une récente victoire 4-0 contre Rennes et un nul encourageant lors du derby à Nice (0-0), l'AS Monaco (10e) peine à convaincre ses supporters. L'élimination en Coupe de France à Strasbourg a laissé des traces, au point que certains fans ont exprimé leur colère via des tags au centre d'entraînement de La Turbie. Pour les hommes de Sébastien Pocognoli, ce match face à l'avant-dernier du championnat est l'occasion idéale de faire redescendre la pression avant le barrage aller de Ligue des Champions contre le PSG. Le coach belge s'appuie sur une solidité défensive retrouvée, symbolisée par le repositionnement réussi de Denis Zakaria en défense centrale, qui a permis à l'ASM de garder sa cage inviolée lors de ses trois derniers matchs de championnat. Une constance remarquable : Monaco a déjà signé six clean sheets en dix matchs à domicile sous Pocognoli, soit autant que lors des 21 derniers matchs sous Adi Hütter.

Nantes : Le précipice se rapproche

Si Monaco doute, le FC Nantes est au bord du vide. Dix-septièmes avec seulement 14 points, les Canaris traversent une crise noire avec quatre défaites consécutives en Ligue 1. Les statistiques font froid dans le dos : depuis l'instauration de la victoire à 3 points, aucune équipe comptant 14 points ou moins à ce stade de la saison n'a réussi à se maintenir. Ahmed Kantari, confronté à cette urgence absolue, a décidé de bousculer sa hiérarchie, n'hésitant pas à reléguer des cadres défensifs comme Tati ou Awaziem pour créer un électrochoc. L'entraîneur nantais refuse pourtant de céder au fatalisme, martelant que le contenu des derniers matchs était meilleur que les résultats et que "la chance se provoque". Le sort s'acharne pourtant parfois, les Nantais ayant touché les montants à 12 reprises cette saison, le ratio le plus élevé des cinq grands championnats européens (un poteau tous les 18 tirs).

Louis-II, le cauchemar historique des Canaris

Pour espérer un miracle, Nantes devra vaincre un double adversaire : l'AS Monaco et l'histoire. Le Stade Louis-II est une véritable forteresse imprenable pour les Jaune et Vert. Les Monégasques n'ont perdu aucune de leurs 16 dernières confrontations face à Nantes (10 victoires, 6 nuls) et restent sur 10 succès lors des 11 dernières réceptions en Ligue 1, infligeant souvent de lourdes corrections (2,7 buts marqués en moyenne). L'an passé, à la même époque, Nantes y avait subi la plus large défaite de son histoire en championnat. Un passif lourd à porter pour une équipe en manque cruel de confiance et qui possède l'une des pires attaques de l'élite (19 buts).

Une opposition de styles pour forcer le destin

Sur le plan tactique, la rencontre s'annonce comme une opposition entre la volonté de possession monégasque et les transitions rapides nantaises. Monaco figure parmi les équipes récupérant le plus de ballons haut sur le terrain, tandis que Nantes ferme la marche dans ce domaine. L'attaquant nantais Mostafa Mohamed, qui a fait trembler les filets monégasques à quatre reprises par le passé, cherchera à inscrire son premier but à Louis-II pour briser la malédiction. Du côté de l'ASM, on scrutera la performance de Maghnes Akliouche, muet à la passe depuis le match aller en octobre, et qui aura à cœur de relancer la machine offensive avant le grand défi parisien. Entre un Rocher qui gronde et des Canaris qui tremblent, la soirée promet d'être tendue.

Sur quelle chaine suivre le match Monaco - Nantes

La rencontre entre l'AS Monaco et Nantes sera à suivre ce vendredi 13 janvier 2026 à partir de 21h05 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Horaire et lieu du match Monaco - Nantes

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Louis II, Monaco

Le match entre Monaco et Nantes se tient ce vendredi à partir de 21h05, heure française, au Stade Louis II de Monaco.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Monaco

L’AS Monaco aborde la réception du FC Nantes avec un effectif encore diminué, à quelques jours du barrage aller de Ligue des champions face au PSG. Sébastien Pocognoli enregistre toutefois une bonne nouvelle : Ansu Fati, prêté par le Barça, a repris l’entraînement collectif et postule pour cette 22e journée. Son retour offre une option supplémentaire dans un secteur offensif en manque de continuité.

L’infirmerie reste cependant bien remplie. Pape Cabral et Eric Dier sont toujours touchés aux ischio-jambiers, Lukas Hradecky poursuit sa convalescence au genou et Paul Pogba demeure indisponible en raison d’un problème au mollet. Mohammed Salisu et Takumi Minamino, victimes d’une rupture des ligaments croisés, sont forfaits de longue durée. Christian Mawissa, freiné par des rechutes musculaires, manquera également ce rendez-vous, même si un retour est espéré à court terme.

Infos sur l'équipe de Nantes

Le FC Nantes se rend sur la pelouse de l’AS Monaco avec un groupe quasiment au complet pour cette 22e journée de Ligue 1. Ahmed Kantari a convoqué 23 joueurs pour le déplacement au Stade Louis-II. Seul Frédéric Guilbert manque à l’appel, toujours en phase de reprise.

Les recrues Mohamed Kaba et Abakar Sylla sont bien du voyage, tout comme Ignatius Ganago en attaque. Sorti blessé face à Lyon, Dehmaine Tabibou est finalement apte et présent dans le groupe. Les Canaris disposent d’un effectif équilibré avec cinq attaquants, sept milieux et huit défenseurs.

Le coach nantais devrait s’appuyer sur un système en 3-4-3, proche de celui aligné contre l’OL, avec toutefois deux ajustements. Deiver Machado pourrait retrouver un rôle de piston gauche, tandis qu’Ali Yousuf serait de nouveau préféré à Tylel Tati au coup d’envoi. En pointe, Youssef El-Arabi tiendrait la corde pour débuter, après une entrée convaincante face à Lyon, au détriment de Mostafa Mohamed. Kantari semble vouloir miser sur la continuité tout en apportant quelques retouches ciblées pour tenter de bousculer Monaco en Principauté.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

