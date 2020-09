Monaco - Nantes (2-1), Monaco et ses jeunes font le boulot

Sur sa pelouse de Louis II, l’AS Monaco a dominé le FC Nantes ce dimanche. L’équipe de Kovac réalise un début de saison quasi parfait.

Bien qu’opposé à une accrocheuse équipe de , l’AS n’a pas failli à sa tâche ce dimanche. L’équipe princière a signé une deuxième victoire de rang, en livrant une prestation très sérieuse. Les jeunes Sofiane Diop et William Geubbels se sont chargés de concrétiser cette belle sortie. Au soir de la 3e levée du championnat, la bande à Kovac est co-leader en compagnie de Rennes et de .

Il n’a fallu que trois minutes de jeu aux Monégasques pour prendre les devants à la marque. Diop a mis les siens sur la bonne voie en reprenant d’une belle frappe enroulée un ballon trainant au point de pénalty. Avec une pareille entame, tout est devenu plus facile pour les locaux avec plus d’espaces dans le camp adverse. Il s’en est d’ailleurs fallu de très peu pour que Benoit Badiashile n’assure le break dès la 15e minute.

Après une entame compliquée, les Nantais se sont quelque peu ressaisis. Ils sont repartis de l’avant, et leur sursaut aurait pu déboucher sur l’égalisation avant la pause. Malheureusement pour eux, ils ont vu un but de Randal Kolo refusé pour hors-jeu. Puis, Abdoulaye Touré (22e) et Moses Simon (25e) ont manqué deux belles opportunités devant Radoslaw Majecki (45e).

La belle entée de Geubbels

À force de pousser, les Canaris ont quand même fini par parvenir à leurs fins. A l’heure du jeu, Ludovic Blas a remis les deux équipes à égalité en cueillant du bout du pied et dans le dos des défenseurs adverses un service magnifique d’Appiah. 1-1 au tableau d'affichage, mais le FCN n’a pas pu savourer trop longtemps. Quatre minutes après, l’AS Monaco repassait devant à la marque.

Incorporé trois minutes auparavant seulement, Geubbels mettait à mal Alban Lafont en plaçant une reprise imparable plein axe. Le jeune attaquant français (19 ans) pouvait remercier le passeur Henri Onyekuru, auteur d’une très balle passe décisive. Ça faisait 2-1 et l’ASM a su cette fois préserver son avance jusqu'au bout. La dernière demi-heure a vu la formation princière défendre solidement et annihiler toutes les offensives nantaises. Devant, Onyekuru n'est pas passé loin également de corser l'addition (91e), mais ça sera sans regrets.