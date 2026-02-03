Monaco n'est pas seul sur le dossier Gozo

L'ailier, international américain jusqu'en U23, pourrait changer de club cet été pour un montant proche d'un record.

D'après ces mêmes sources, l'attaquant de 18 ans suscite l'intérêt de nombreux clubs européens, dont de grands clubs espagnols, anglais et français. Parmi eux, l'Atlético de Madrid, Monaco et Villarreal, qui comptent déjà des joueurs américains dans leurs rangs, tandis qu'Aston Villa, prétendant au titre de Premier League, fait également le forcing pour s'attacher les services du jeune talent.

Selon ces mêmes sources, le club exigerait une somme comparable au record du transfert d'Andrés Gomez, qui avait rejoint le Stade Rennais en 2024 pour 11 millions de dollars, un montant pouvant atteindre 13 millions avec les bonus.

L'automne dernier, Gozo a suscité l'intérêt d'Anderlecht, de Copenhague et du FC Midtjylland, selon certaines sources. Cependant, le Real Salt Lake estime sa valeur à un prix supérieur à ce que les clubs de ces championnats peuvent raisonnablement se permettre.

The Athletic a été le premier média à révéler l'intérêt de l'Atlético de Madrid et d'Aston Villa pour Gozo.

Le jeune attaquant a véritablement explosé avec le RSL lors de la saison 2025, après avoir fait quelques apparitions en MLS en 2024 et 2023. La saison dernière, Gozo a disputé 25 matchs, dont 21 comme titulaire, inscrivant quatre buts et délivrant trois passes décisives. Il a terminé troisième meilleur buteur du club, derrière Diego Luna (12 buts) et Diogo Gonzalves (8 buts).

Sur le plan international, Gozo était titulaire avec les États-Unis lors de la Coupe du Monde U-20 l'automne dernier. Il a figuré dans le onze de départ de l'équipe nationale à quatre reprises sur cinq matchs, notamment lors de l'élimination face au Maroc en huitièmes de finale. Il a marqué et délivré une passe décisive lors de la victoire 3-0 de son équipe contre la France, soit la performance la plus impressionnante de son équipe en phase de groupes, et a offert une passe décisive lors de la victoire 9-1 contre la Nouvelle-Calédonie pour l'ouverture du tournoi.