Monaco - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’AS Monaco et Montpellier se défient, ce vendredi, en ouverture de la 8e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Le championnat de France aborde un nouvel épisode après la pause marquée par la trêve internationale. En effet, la Ligue 1 rouvrira ses portes avec les matchs de la neuvième journée ce week-end. Et c’est le club de la Principauté, l’AS Monaco, et les Nordistes du LOSC, qui vont lancer les hostilités en ouvrant le bal, ce vendredi 18 octobre au stade Louis-II.

Monaco, créer l’écart sur le PSG

Vice-championne de France en titre, l’AS Monaco réalise un début de saison convaincant tant en championnat qu’en Europe où il reste invincible. En course pour le titre, les hommes d’Adi Hütter ont arraché la première place au Paris Saint-Germain (2e, 17 points) sur qui ils comptent désormais deux points d’avance. Vainqueur de Rennes (1-2) avant la pause, Monaco veut provisoirement creuser l’écart sur son challenger direct avant la réception de l’Etoile Rouge de Belgrade, mardi, en Ligue des champions. Mais l’AS Monaco va devoir faire sans Folarin victime d’une luxation de l’épaule gauche face à Rennes, et qui sera absent deux mois.

En face, les Dogues font un début de saison plus ou moins reluisant. Invaincus depuis un mois après la défaite au Portugal contre le Sporting CP (2-0) en Ligue des champions, les hommes de Bruno Genesio ont retrouvé une force incroyable depuis l’exploit contre le Real Madrid (1-0) lors de la deuxième journée de Ligue des champions. Tombeur de Toulouse (2-1) avant la trêve internationale, Lille (5e, 13 points) souhaiterait infliger la première défaite de la saison à Monaco pour faire une montée provisoire sur le podium. En cas de victoire, ce vendredi, les Lillois vont se hisser provisoirement à la troisième place devant Marseille (3e, 14 points) et Reims (4e, 14 points).

Horaire et lieu du match

Monaco - Lille

8e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Louis-II

A 20h45 française

Les compos probables du match Monaco - Lille

Monaco : Kohn - Vanderson, Kehrer, Singo, Henrique - Camara, Zakaria - Akliouche, Golovin, Minamino - Embolo

Lille : Chevalier - Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson - Bouaddi, André Gomes - Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui - David

Sur quelle chaîne suivre le match Monaco - Lille ?

La rencontre entre l’AS Monaco et Lille sera à suivre ce vendredi 18 octobre 2024 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.