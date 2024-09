Monaco - Le Havre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après son brillant succès contre le Barça, l’AS Monaco renoue ce dimanche avec les affaires domestiques. Il accueille le HAC à domicile.

Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes en ce moment pour l’AS Monaco. L’équipe princière a signé un début de championnat quasi parfait, avec 10 points pris sur 12 possibles. Et en Ligue des Champions, elle a réussi à s’offrir le scalp de Barcelone jeudi dernier. Un état de grâce que l’équipe d’Adi Hutter va tenter de prolonger, dimanche lors de la réception du Havre.

Ce Monaco fait très peur

Sur le papier, il n’y a pas photo entre les deux équipes. On voit mal comment la formation normande va pouvoir prendre le dessus l’ASM. Et c’est d’autant moins probable que le dernier succès havre contre les Monégasques remonte à aout 2012 (2-1).

Cela dit, Monaco n’a pas battu non plus son futur adversaire depuis onze ans. Les deux confrontations entre les deux équipes lors de la saison écoulée se sont soldées sur des scores de parité (1-1, 0-0). Le HAC sait donc comment s’y prendre pour tenir en échec Minamino et ses coéquipiers.

Le Monaco de cette saison parait tout de même mieux armé que celui du précédent exercice. Cette équipe a gagné en maturité, même si l’effectif a été rajeuni. Elle produit un football chatoyant, sans calcul et elle abandonne rarement des points face aux équipes auxquelles elle est en principe supérieure. Une impression qu’elle cherchera donc à confirmer dimanche après-midi à Louis II.

Horaire et lieu du match

Dimanche 22 septembre 2024

Stade Louis II de Monaco

A 15h, heure française

Monaco – Le Havre

Les compos probables de Monaco - Le Havre

Monaco : Kohn - Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique - Minamino, Zakaria, Magassa, Ben Seghir - Balogun, Embolo

Le Havre : Desmas - Sangante, Salmier, Lloris - Nego, Touré, Targhalline, Kechta, Opéri - Joujou, Casimir.

Sur quelle chaine suivre le match Monaco - Le Havre

La rencontre entre Monaco et Le Havre sera à suivre ce dimanche 22 septembre 2024 à partir de 15h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.

La rencontre entre Monaco et Le Havre sera à suivre ce dimanche 22 septembre 2024 à partir de 15h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.