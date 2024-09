Le Barça chute face à Monaco !

Monaco vs FC Barcelone

Le Barça défiait Monaco pour son entrée en lice en Ligue des champions cette saison. Et les Catalans s'inclinent !

Le Barça a joué de malchance d'emblée dans cette rencontre, avec une exclusion après 9 minutes de jeu.

Eric Garcia est ainsi exclu suite à une mauvaise relance de ter Stegen et Monaco allait jouer à 11 contre 10 pour les 80 prochaines minutes. L'ASM allait d'ailleurs en profiter pour ouvrir le score par Akliouche au quart d'heure de jeu.

15 minutes tard, Yamal remettait les deux équipes à égalité. 1-1, c'était d'ailleurs le score au repos entre les deux formations.

Mais le Barça allait prendre l'avantage lors du second acte. Ilenikhena se défait de Martinez dans l'axe et arrive dans la surface pour marquer haut et fort du gauche !

Plus rien n'allait être marqué dans ce match. Monaco s'offre un succès de prestige pour fêter son retour à la C1, six ans après.