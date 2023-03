Monaco : l'avenir de Clement est scellé !

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Paul Mitchell, directeur sportif de l'AS Monaco sur le départ, s'est attardé sur l'avenir de Philippe Clement.

Après trois ans dans les coulisses de l'AS Monaco, Paul Mitchell s'apprête à quitter sa fonction de directeur sportif. Le dirigeant britannique a accordé un entretien au journal L'Equipe, ce jeudi, dans lequel il évoque l'avenir à court et moyen terme de Philippe Clement.

Mitchell en dit plus sur l'avenir de Clement

Mitchell l'assure : il n'y aura pas de révolution dans la stratégie de recrutement de l'ASM. En ce sens, Philippe Clement devrait bien poursuivre sa mission sur le banc du club.

"Philippe Clement fragilisé par mon départ ? Non, car cela relève de la cohérence de notre stratégie. Quand on choisit un coach, on sait le profil qu'on veut. C'est quelqu'un qui doit nous permettre de trouver l'équilibre entre nos ambitions de victoire et le développement des jeunes joueurs", a expliqué le Britannique.

"C'est la même chose pour le directeur sportif. Ce ne sera pas quelqu'un de différent, qui va travailler dans une autre direction, car ça endommagerait tout ce qu'on a mis en place", a conclu Mitchell. L'AS Monaco fait donc le choix de la stabilité.