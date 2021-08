Monaco, Kovac : "Ne pas abandonner notre rêve"

Après la défaite à domicile contre le club ukrainien, l'entraîneur de l'AS Monaco a prôné l'optimisme avant le match retour.

La tâche ne s'annonçait pas facile pour l'AS Monaco face au Shakhtar Donetsk en barrages de la Ligue des champions, et ce sera bel et bien compliqué pour le club de la Principauté d'accéder à la phase de poules. Ce mardi soir, les hommes de Niko Kovac se sont inclinés à domicile face au club ukrainien sur un but de Pedrinho et partent donc avec un léger désavantage avant le match retour en Ukraine la semaine prochaine.

Heureusement pour l'AS Monaco, la règle du but à l'extérieur n'existe plus et il faudra donc simplement ramener une victoire d'Ukraine pour espérer atteindre le tour suivant de la compétition. Mais pour cela, l'ASM devra réaliser un très gros match et ce pendant quatre vingt dix minutes. En conférence de presse d'après match, Niko Kovac a ouvertement regretté l'entame de match manqué de ses joueurs mais prône l'optimisme avant le match retour.

"Oui, les vingt premières minutes n'ont pas été comme on l'avait imaginé, aussi à cause de notre adversaire, qui a très bien joué d'un point de vue technique. Mais nous, quand on avait le ballon, on le perdait très rapidement. Et la confiance avec. On n'a pas pu jouer simple. Ça a influé. Ensuite, après avoir pris ce but, l'équipe a très bien travaillé, dominé. On était au point physiquement. Il a manqué du réalisme devant le but", a analysé le technicien croate.

"On croit en nos chances"

"Il faudra gagner pour rester dans la compétition. On va devoir oublier ces vingt premières minutes et analyser pourquoi cela n'a pas fonctionné. Mais il faudra surtout s'appuyer sur le reste du match. On croit en nos chances de se qualifier car on a dominé pendant 70 minutes sur la rencontre. Il ne faut pas abandonner notre rêve, qu'on a construit sur 38 matches la saison dernière", a ajouté Niko Kovac.

L'entraîneur de l'AS Monaco a expliqué son choix de faire rentrer Jean Lucas dès la pause : "J'ai changé car je n'étais pas content à la mi-temps. Jean (qui a remplacé Youssouf Fofana) a livré une très belle prestation. On devait rester calme avec le ballon, changer de rythme, casser les lignes, créer des décalages... Ce qu'il a bien fait. Il y a de la concurrence dans notre effectif. On remet les compteurs à zéro cette année et cela vaut pour tous les joueurs".

L'AS Monaco a été mis en échec par Troubine, le portier adverse, qui a été encensé par Niko Kovac au terme du match aller : "On avait remarqué son calme à la vidéo. Il sera un très bon gardien. Si Pyatov a été relégué au poste de numéro 2, c'est que le titulaire est très fort. Je lui prédis une belle carrière, mais j'espère qu'il ne fera pas trop d'arrêts la semaine prochaine (sourire)".