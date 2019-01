Monaco, Danijel Subasic titulaire contre Metz

Le gardien croate Danijel Subasic devrait reprendre mardi sa place dans la cage monégasque, à l'occasion du match de Coupe contre Metz.

En 16es de finale de la Coupe de France, l'AS Monaco se mesure à Metz mardi soir. Une rencontre qui devrait marquer le grand retour à la compétition de Danijel Subasic. Ce dernier figure dans le groupe convoqué par Thierry Henry, et les bruits qui proviennent du Rocher suggèrent qu'il jouera d'entrée.

La dernière et unique fois où Subasic est apparu cette saison c'était le 7 octobre lors de la défaite concédée face à Rennes. Depuis ce match, trois différents gardiens se sont succédé (Badiashile, Benaglio et Sylla) dans les buts monégasques, tandis que le vice-champion du monde a multiplié les apparitions dans les tribunes sans que l'on sache les raisons véritables de son absence.

Pour rappel, avec Glik, Sidibé, Raggi et Jemerson, Subasic fait partie des derniers rescapés de l'équipe monégasque championne de France en 2017. Tandis que les joueurs cités évoluent à des années lumière de leur meilleur niveau, le portier croate aura donc la lourde responsabilité de relancer l'équipe princière et l'aider à retrouver un rang plus conforme à son statut.

À noter que cette saison en Ligue 1, l'AS Monaco n'a signé que trois clean sheets en 21 matches disputés. Le grand retour de Subasic permettra-t-il d'améliorer cette statistique ?