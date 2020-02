Monaco - Badiashile : "On a les atouts pour aller titiller Marseille"

Le défenseur central monégasque espère que la fin de saison du club de la Principauté leur permettra de revenir sur l'OM et la deuxième place.

Cinquième à cinq points de Rennes et du podium, espère toujours participer à la prochaine . C'est en tout cas le message véhiculé par Benoît Badiashile ce jeudi en conférence de presse, à deux jours de la réception de Reims en championnat.

"Forcément quand on est l'AS Monaco on doit avoir des objectifs élevés donc oui on a cet objectif d'atteindre le podium et on va tout faire pour réussir, a estimé le jeune défenseur central. Le championnat est très resserré, il n'y a pas d'énormes écarts de points à part le PSG donc oui forcément on croit en nos chances."

Aller chercher la troisième place, et pourquoi pas même la deuxième, directement qualificative pour la plus prestigieuse des compétitions européennes ? "On sait que ça va être compliqué pour aller chercher Marseille aussi, mais je pense qu'on a les atouts pour aller les titiller.

"Il faut prendre des points à chaque match. Tout joueur rêverait de jouer la Ligue des champions. On va se donner les moyens de pouvoir y participer l'année prochaine."

Sur une série de quatre matches sans défaites, les joueurs du Rocher espèrent enchaîner face aux Rémois ce samedi (20h).