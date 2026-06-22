« Mon pronostic est clair : le Maroc va battre l’équipe nationale des Pays-Bas. »

Younes Taha se dit impressionné par les deux premiers matchs du Maroc dans la Coupe du monde. L’attaquant du FC Twente anticipe une victoire des Lions de l’Atlas en cas d’affrontement avec les Pays-Bas au stade des seizièmes de finale.

L’attaquant a confié à ESPN son admiration pour Ismaël Saibari, auteur de superbes buts contre le Brésil et l’Écosse : « Ils se débrouillent vraiment bien. Saibari aussi. Je pense que s’il avait attendu un peu plus longtemps, il aurait coûté bien plus de 50 millions. »

L’attaquant de Twente fait ainsi allusion au transfert imminent du meneur de jeu du PSV vers le Bayern Munich. Le champion d’Allemagne serait prêt à débourser 50 millions d’euros pour l’international marocain, qui deviendrait alors le joueur le plus cher de l’histoire du club d’Eindhoven.

Si les Néerlandais terminent en tête de leur groupe, ils affronteront le deuxième du groupe C, actuellement occupé par le Maroc. Dans ce scénario, Taha donne l’avantage aux Lions de l’Atlas pour une place en huitièmes de finale.

« Je pense que ce sera un match difficile, mais le Maroc finira par s’imposer. C’est mon pronostic. Le Maroc va gagner », déclare Taha avec optimisme, espérant que le demi-finaliste de 2022 fasse un long parcours dans cette phase finale.

Si les Néerlandais terminent bien en tête du groupe F et retrouvent les Lions de l’Atlas, le huitième de finale se tiendra le mardi 30 juin à 3h00. En cas de deuxième place, la rencontre aurait lieu le 29 juin à 19h00. S’ils finissent troisièmes, plusieurs scénarios restent ouverts selon le classement final.

En cas de deuxième place, les Néerlandais défieront le vainqueur de ce groupe, actuellement mené par le Brésil. S’ils terminent troisièmes, leur destin dépendra des résultats des autres poules, car seuls les huit meilleurs troisièmes se qualifient.