"Mon Dieu, grandis mec !" : une vieille gloire détruit Martinez !

« Je disais du bien d'Emiliano Martinez avant la finale et je pense que c'est un excellent gardien. Mais son comportement ? Oh, mon Dieu, grandis mec !", a tonné le champion du monde 1998 dans des propos accordés à Safe Betting Sites.



“Martinez a joué avec Tchouaméni quand il a lancé le ballon et l'a fait aller le chercher [la séance de tirs aux buts]. Moi, Je serais allé sur place et j'aurais dit que j'attendrais que quelqu'un me donne le ballon. Mais dans l'ensemble, Martinez est un gardien exceptionnel. C'est fou de voir qu'il a été remplaçant d'Arsenal pendant tant d'années. Nous pouvons tous voir son talent maintenant. Je n'aime pas son comportement mais c'est un gardien formidable!”, a toutefois conclu Leboeuf.