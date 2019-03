Moldavie - France, Didier Deschamps : "Être déterminés et appliqués"

Le patron des Bleus a assuré que son équipe répondra présente contre la Moldavie, et livrera un visage sérieux malgré la faiblesse de l'opposition.

L'Equipe de entame vendredi soir son parcours en éliminatoires de l' . Les champions du monde se produisent à Chisnau face à la sélection moldave. Il s'agit de l'un des adversaires les plus faibles de leur groupe. Les joueurs et l'entraineur le reconnaissent, mais leur approche du match n'en est pas moins rigoureuse. Lors de la conférence de presse d'avant-match, Didier Deschamps a certifié que ses protégés mesurent parfaitement le contexte et qu'ils sont décidés à bien tenir leur rang.

Comment Pogba pourrait symboliser une possible évolution du jeu des Bleus ?

Avec quelle ambition venez-vous ici ?

je ne vais pas vous faire de desseins. on vient ici pour se qualifier.

Avez-vous mis en garde votre joueur contre le fait de sous-estimer l'adversaire ?

Prévenir, alerter. Ne vous inquiétez pas, je l'ai fait dès lundi. C'est l'Equipe de France. On avait commencé par un 0-0 en Biélorussie, cela ne nous a pas empeché de finir devant la . Les 3 points de demain seront aussi importants que les 27 autres. Et il ne suffit pas de le dire, c'est par de ce qu'on fera sur le terrain que cela se vérifiera.

Est-ce difficile de replonger dans les qualifications, avec ces oppositions contres les petites nations ?

Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas fanfaronner de dire ça; les joueurs sont habitués à ce genre de contexte. On a beaucoup de respect pour la Moldavie. Ils joueront dans leur stade. Ils le savent. Ca ne doivent pas être une excuse, et on a déjà été confrontés ça. Ce n'est même pas s'adapter. On le sait, on fait avec. Ce soir, on va s'entrainer dans le stade pour avoir plus de repères. Il n'y a pas à se poser de questions.

Souhaiteriez-vous avoir un test de caractère demain pour sortir de votre cocon ?

Je ne pense pas qu'on soit dans un cocon. AU moins de novembre, on s'est fait sévèrement secoués. Il y a eu ce qu'il y a eu. Personne ne pourra enlever ce qui s'est passé, mais il y a un nouveau objectif. Et ça passe par nous aussi et par ce qu'on sera capables de faire. Tout ce qui est détermination et application, il ne faut pas penser que ça va venir tous seuls. A nous de l'imposer.

La Moldavie, c'est un pays différent de ceux que vous avez visités avant. Qu'est-ce que cela change ?

On sait qu'on est en Moldavie. C'est prévu comme ça. Ils ne parlent la même langue, donc on s'en rend compte. Mais il n'y a pas de choses qui les caractérisent plus que cela. C'est un pays en plein développement. On n'est pas là pour nous balader. On sait pourquoi on est là. Il n'y a pas de signes distinctifs particuliers.

Que pensez-vous de la dernière affaire Adrien Rabiot et êtes-vous inquiet pour son futur ?

J'ai rien a dire sur le sujet. Je ne suis pas là pour discuter de ce qui se passe. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est lui et sa carrière, et je ne lui souhaites pas du mal. Je n'ai pas à juger ou intervenir dessus.

Que peut apporter aujourd'hui Kingsley Coman à votre équipe ?

Ses qualités propres, quelqu'un qui est dans le dribble, dans la percussion et dans l'élimination. S'il n'a pas été avec nous, c'est parce qu'il a eu une grave blessure. Il avait déjà ces qualités là avant l'Euro. Il gagne en maturité aussi. Il arrive à être un peu plus de décisifs, en terme de buts et de passes. Il fait toujours de décalages. Il prend un peu plus d'initiatives.

Samuel Umtiti est-il d'attaque pour jouer un match d'entrée ?

Je l'ai pris en tenant compte de cet état de faits. Il y a un mois qu'il a repris l'entrainement collectif. Il faudra qu'il enchaine. Mais à partir du moment où je le prends, ce n'est pas juste pour qu'il soit avec nous. Il est susceptible de débuter demain. C'est une question de rythme.

À quel genre de configuration de match vous attendez-vous demain ?

J'espère qu'on aura le ballon le plus possible et qu'on les oblige à défendre. Même s'ils sont capables de faire de belles choses offensivement. Mais si on est confronté à un bloc bas, il n'y aura pas d'espace et de profondeur. Il faudra tout faire mieux : précision, vitesse d'exécution et de transmission. Car si c'est réduit, on a moins de temps et d'espaces. C'est toujours des situations de jeu qui sont les plus difficiles.

La Moldavie est privée de deux de ses meilleurs joueurs. Ça change quelque chose pour vous ?

Epureanu, évidemment, c'est un élément important, expérimenté et qui marque beaucoup de buts. Mais ça peut arriver qu'il y ait des blessés. D'autres les remplaceront. Mais notre intention est d'attaquer et d'aller de l'avant. Mais cette équipe moldave a des qualités.