Mokio corrige l’Ajax sur Instagram et s’attire une vague de réactions furieuses

Jorthy Mokio a provoqué une certaine agitation sur les réseaux sociaux après la victoire d’Ajax sur la pelouse du PEC Zwolle. Après le succès 0-2, Ajax a publié sur Instagram Stories une photo du buteur de 18 ans accompagnée d’un emoji du drapeau belge, avant que Mokio ne corrige cela en commentant avec un drapeau congolais.

La réaction de Mokio n’est pas un cas isolé. Le milieu de terrain né à Gand a décidé plus tôt cette année de changer de nationalité sportive et de représenter désormais la RD Congo, après avoir auparavant disputé une sélection avec la Belgique.

Sur X, la correction de Mokio suscite des réactions enflammées, notamment de la part des supporters belges. Sous un message très consulté, son choix est résumé par un utilisateur comme de « l’ingratitude en une image ».

D’autres supporters belges réagissent avec moins de virulence, mais se montrent eux aussi critiques. « Si cela tourne mal au final, il s’en souviendra encore », écrit un utilisateur, tandis qu’un autre affirme que la fédération belge « ne devrait plus former de joueurs ayant deux nationalités ».

Dans le même temps, de nombreux autres utilisateurs prennent justement la défense de Mokio. « Respectez son choix, c’est aussi simple que ça », peut-on lire dans l’une des réactions, tandis qu’un autre utilisateur écrit : « En quoi est-ce de l’ingratitude ? Il a choisi le Congo et l’a aussi rendu public. »

Ajax est également attaqué par des supporters qui estiment que le club amstellodamois doit tout simplement utiliser le bon drapeau pour Mokio. « Mokio veut représenter la RD Congo, alors utilisons simplement le bon drapeau », peut-on lire.







