Mohamed Salah prolonge à Liverpool

Liverpool a confirmé que son attaquant Mohamed Salah a signé un nouveau contrat de trois ans avec le club.

Le joueur de 30 ans entrait dans la dernière année de son contrat et il y avait des craintes initiales que les deux parties ne parviennent pas à un accord, mais Salah a maintenant prolongé jusqu'en 2025.

Salah a appelé le club à poursuivre son travail acharné dans la quête des trophées et a déclaré : "Je me sens bien et [je suis] excité de gagner des trophées avec le club. C'est un jour heureux pour tout le monde.

"Il faut un peu de temps, je pense, pour renouveler, mais maintenant tout est fait donc nous devons juste nous concentrer sur la suite.

Liverpool tenait à conserver Salah, bien qu'il ait atteint la trentaine et qu'il ait exigé un salaire de plus de 300 000 £ par semaine ainsi qu'un contrat de plusieurs années.

Cependant, la forme de l'Egyptien la saison dernière a suffi à convaincre le club qu'il avait encore beaucoup à offrir, malgré sa politique de ne pas proposer de contrats à long terme aux joueurs de plus de 30 ans.

Le club était également réticent à l'idée d'aborder la nouvelle saison avec l'avenir de l'un de ses joueurs clés en suspens, ayant déjà vendu son attaquant vedette Sadio Mane au Bayern Munich.

Salah a remporté pour la deuxième fois les prix de joueur de l'année de la PFA et de footballeur de l'année de la FWA après avoir marqué 31 buts toutes compétitions confondues la saison dernière.

Ses représentants étaient en négociations avec Liverpool pour un nouveau contrat depuis de nombreux mois, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles il pourrait être vendu cet été ou partir gratuitement l'année prochaine.

Mais l'ancien joueur de Chelsea s'est engagé avec les Reds jusqu'à ses 33 ans et reste l'un des joueurs les mieux payés du club.