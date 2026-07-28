Les regards se tournent vers la star égyptienne Mohamed Salah, après que des rapports médiatiques turcs ont révélé de nouveaux développements surprenants concernant son avenir, dans un contexte de concurrence acharnée pour le recruter durant l'actuel mercato estival, à l'issue de son parcours historique avec Liverpool.

Salah a tiré le rideau sur une carrière exceptionnelle avec Liverpool, longue de neuf années, au cours desquelles il a réussi à écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire du club, après avoir mené l'équipe à la conquête de tous les titres nationaux et continentaux possibles, quittant Anfield comme l'un des plus grands joueurs à avoir porté le maillot des Reds.

Le club turc de Besiktas était le plus proche de s'attacher les services de Mohamed Salah, après que les deux parties étaient parvenues à un accord prévoyant la signature du joueur sur un contrat d'une saison, avec une option de prolongation d'une saison supplémentaire.

Mais Onder Ozen, le directeur sportif de Besiktas, a révélé lors d'une conférence de presse lundi soir que la transaction s'était arrêtée dans ses dernières phases, malgré l'accord de principe, en raison d'un désaccord sur les exigences financières du joueur.

Selon le célèbre journaliste turc Yagiz Sabuncuoglu, Salah possède plusieurs offres de clubs du championnat turc, en plus d'offres du championnat américain et du championnat saoudien.

Sabuncuoglu a confirmé, via son compte sur la plateforme « X », que Salah et son agent Ramy Abbas tiendront une réunion aujourd'hui afin d'évaluer toutes les offres officielles présentées et de prendre la décision finale concernant la prochaine destination de la star égyptienne.