Mohamed Salah adresse un message sans concession à Arne Slot

Samedi soir, Mohamed Salah s'est exprimé au sujet de la crise sportive que traverse Liverpool. Au lendemain de la douloureuse défaite 4-2 concédée face à Aston Villa, l'Égyptien s'est adressé aux supporters des Reds via les réseaux sociaux. Dans une déclaration surprenante, Salah a tenu des propos particulièrement blessants à l'égard de l'entraîneur Arne Slot.

Le joueur, qui s’apprête à quitter les Reds après neuf saisons, rappelle l’évolution du club ces dernières années : « J’ai vu ce club passer du statut de sceptiques à celui de croyants, puis finalement à celui de champions, écrit l’ailier droit de 33 ans. Cela a demandé un travail acharné et j’ai toujours tout donné pour aider Liverpool à y parvenir. Rien ne me rend plus fier que cela. »

C’est précisément pour cette raison que cette nouvelle défaite a été particulièrement difficile à encaisser pour l’icône du club. Vendredi soir, Liverpool s’est incliné face à Aston Villa et a vu la pression s’intensifier dans la course à la Ligue des champions. Le jeu de l’équipe de Slot fait l’objet de vives critiques.

Il affirme avec force que Liverpool doit retrouver le style de jeu qui a fait sa renommée pendant des années : « Je veux revoir Liverpool comme cette équipe agressive et offensive que les adversaires redoutent. Liverpool doit être une équipe qui gagne des trophées. C’est le football que je connais et c’est l’identité qui doit revenir et être préservée. »

Et à l’intention d’Arne Slot, il assène : « Il n’y a pas de place pour la négociation. Quiconque rejoint Liverpool doit s’y conformer. »

L’Égyptien rappelle qu’un grand club comme Liverpool ne peut se contenter de succès épisodiques. « Gagner un match de temps en temps n’est pas ce que Liverpool doit incarner », a-t-il affirmé. « Toutes les équipes gagnent des matchs, mais Liverpool doit constamment briguer les titres. »

Malgré son départ imminent, Liverpool conserve une place particulière dans son cœur et celui de sa famille : « Je souhaite que le club continue à connaître le succès longtemps après mon départ. »

Pour conclure, Salah rappelle l’importance cruciale de la qualification en Ligue des champions. Actuellement cinquième de Premier League, Liverpool voit l’AFC Bournemouth lui talonner. « Se qualifier pour la C1 est le strict minimum », tranche-t-il. « Je ferai tout mon possible pour y parvenir. »