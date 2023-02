Mohamed Salah à vendre ? L'agent de la star de Liverpool sort du silence !

Le représentant de Mohamed Salah, Ramy Abbas, a répondu aux spéculations suggérant que Liverpool pourrait chercher à vendre l'attaquant cet été.

Liverpool vit, et de loin, la saison la plus compliquée de l'ère Jürgen Klopp. Après avoir perdu Sadio Mané cet été et avec un milieu de terrain vieillissant et limité, le club de la Mersey a connu un début de saison difficile et n'a jamais réussi à combler son retard en Premier League. Plus globalement, les Reds ont connu une campagne 2022-23 éprouvante et se retrouvent à la traîne dans la course au top 4 de la Premier League, ce qui pourrait les priver de la qualification pour la Ligue des champions.

Salah partant en cas d'absence de Ligue des champions ?

Pire encore même, Liverpool est loin d'être sûr de participer à la moindre Coupe d'Europe la saison prochaine. Il faudra pour se qualifier pour la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence rehausser son niveau de jeu dans les semaines à venir. Conscient d'avoir manqué sa saison, Liverpool entend bien faire une révolution l'été prochain sur le marché des transferts afin de retrouver les sommets.

Si les Reds doivent penser à se renforcer, notamment dans l'entrejeu, ils doivent aussi s'assurer de ne pas perdre leurs meilleurs joueurs ce qui peut s'avérer être épineux en cas d'absence de qualification pour la Ligue des champions. Selon des rapports espagnols, une absence en C1 la saison prochaine pourrait permettre à Liverpool de se montrer à l'écoute des offres pour sa superstar égyptienne, Mohamed Salah, cet été.

"Ne pas être en C1 n'a jamais traversé notre esprit"

L'agent du meilleur buteur des Reds a toutefois coupé court à ces rumeurs venues d'Espagne. En effet, Abbas a répondu à ces affirmations en postant un message sur Twitter afin d'éteindre l'incendie au plus vite : "C'est absurde. Cela n'a jamais été discuté ou envisagé. Ne pas se qualifier pour la Ligue des champions n'a même pas traversé notre esprit."

Abbas a travaillé avec Liverpool lorsqu'ils ont remis à Mohamed Salah le contrat le plus lucratif de l'histoire du club au cours de l'été 2022, ce nouveau contrat permettant aux Reds de garder leur prolifique attaquant de 30 ans à Anfield jusqu'en 2025, sauf s'ils décidaient de le vendre avant ou que l'international égyptien demandait à partir.

Mohamed Salah a inscrit 19 buts pour Liverpool cette saison, ce qui le porte à 175 pour le club en 289 apparitions, et il n'a donné aucune indication qu'il envisageait de partir ailleurs après avoir aidé les Reds à remporter la Premier League, la Ligue des champions, la Supercoupe de l'UEFA, la Coupe du monde des clubs de la FIFA, la FA Cup et la Carabao Cup pendant son séjour sur la Mersey.