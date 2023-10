Mohamed Salah à l'Arabie Saoudite ? Le dossier relancé !

Mohamed Salah a été à plusieurs reprises associé à la Pro League saoudienne et le directeur Michael Emenalo aimerait bien le voir partir.

Al-Ittihad aurait été prêt à débourser la somme record de 215 millions de livres (269 millions de dollars) pour faire venir Salah cet été, mais n'a pas réussi à faire venir le joueur de Liverpool. Le chef de la Saudi Pro League, Emenalo, a alimenté les discussions sur le transfert en admettant qu'il aimerait voir Salah rejoindre des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Neymar et Karim Benzema au Moyen-Orient.

"Mo est le bienvenu à tout moment", a-t-il déclaré à TZ. "Mais personne n'est contraint ou forcé de venir. Si quelqu'un souhaite venir et qu'il y a une opportunité de travailler avec le club libérateur d'une manière très respectueuse et professionnelle, nous serions très heureux de l'accueillir. Mais oui, Mo est mon préféré".

Le contrat de Salah avec Liverpool expire en 2025, quelques jours seulement après son 33e anniversaire. On a dit qu'il était prêt à partir pour l'Arabie Saoudite cet été et il pourrait avoir d'autres décisions à prendre sur son avenir si Al-Ittihad revient avec une autre offre monstrueuse en 2024, comme on s'y attend.