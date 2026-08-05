La star croate Luka Modric a exprimé sa satisfaction de poursuivre l'aventure une saison supplémentaire avec Milan, tout en évoquant sa déception de ne pas avoir terminé la saison dernière de la meilleure des manières.

Milan avait annoncé en juillet dernier la prolongation du contrat de Modric (40 ans) pour une saison supplémentaire, son contrat expirant désormais à l'été 2027.

Modric a déclaré dans un entretien accordé au journal italien « La Gazzetta dello Sport » : « Je suis très heureux de continuer car j'ai pris beaucoup de plaisir l'année dernière, mais malheureusement, nous n'avons pas bien terminé la saison et nous n'avons pas atteint notre objectif minimal, à savoir la qualification pour la Ligue des champions, ce qui a été un peu frustrant. »

Et d'ajouter : « Le club et les supporters m'ont témoigné beaucoup d'affection et m'ont soutenu de toutes les manières possibles, ce qui a été la principale raison de mon maintien. Le club a également montré son vif désir de me voir rester, et c'était formidable. Je ressens toujours la même passion et la même envie qu'auparavant, et j'ai l'intention de continuer à prendre du plaisir à jouer au football. »

Il a souligné dans ses propos : « L'idée de rester une année de plus m'a toujours traversé l'esprit. J'aurais pu signer le contrat en décembre, mais je ne l'ai pas fait car je voulais écouter mon corps : j'avais besoin de comprendre mon état, et de savoir si j'avais toujours le même enthousiasme, la même envie et la même passion pour continuer à jouer. C'était le plus important, et les réponses sont finalement venues comme je l'avais prévu : je suis toujours en bonne forme, je suis toujours passionné, et je possède tout ce dont j'ai besoin pour aller de l'avant. »

Il a expliqué : « Lorsque j'ai vu que la direction souhaitait toujours me garder, je n'ai pas eu beaucoup de doutes. Car ce que Milan m'a montré l'année dernière, pendant la Coupe du monde et après, c'est tout ce que peut souhaiter n'importe quel footballeur : la confiance et l'affection. »

Il a poursuivi : « Lorsque je suis arrivé ici pour la première fois, j'ai dit que je voulais gagner avec Milan, et cela reste mon rêve : je souhaite remporter des titres en portant le maillot des Rossoneri. On verra si cela inclura le titre de Serie A ou un autre titre, mais mon rêve n'a pas changé. »

Il a conclu ses propos : « C'est pour cela que je suis venu ici. Pas pour m'amuser ou passer le temps. Je pars en gardant mon rêve et mon objectif clairement en tête. »



