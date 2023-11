Modric en Arabie saoudite, c'est validé

À l'approche de la fenêtre de transfert de janvier, l'agent de Modric, Borja Couce, évoque son futur.

La star du Real Madrid Luka Modric entrera dans l'histoire comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, mais la star croate est restée en retrait à Santiago Bernabéu cette saison. À l'approche de la fenêtre de transfert de janvier, l'agent de Modric, Borja Couce, a laissé entendre qu'il serait ouvert à un transfert vers le Moyen-Orient.

Cette saison, les Blancos sont très présents au milieu de terrain avec Fede Valverde, Toni Kroos, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camavinga, qui font tous de leur mieux pour écarter Modric de l'équipe. Le joueur de 39 ans était encore une pièce maîtresse la saison dernière, mais cette fois-ci, Carlo Ancelotti lui a retiré sa place de titulaire.

Modric a déclaré publiquement qu'il avait refusé des offres lucratives de l'Arabie saoudite cet été afin de rester dans la capitale espagnole, étant entendu qu'il aurait un rôle similaire - et qu'il n'était pas particulièrement heureux de ne pas l'avoir.

Selon Shoot, via Sportklub, Couce n'a pas hésité à dire qu'il pourrait partir si l'offre était intéressante.

"Les clubs saoudiens ? Cet été, on s'est intéressé à Modric dans le but de le recruter. Le joueur a plusieurs offres, d'un club de la capitale et d'un autre club".

"Modric pense actuellement au Real Madrid, mais l'idée qu'il rejoigne la Pro League saoudienne est possible si l'offre est appropriée.

Il serait surprenant que Modric parte à la mi-saison, surtout qu'il a la possibilité de terminer sa carrière en Espagne avec le titre de la Liga, mais sa nature compétitive intense est ce qui lui a permis de rester à ce niveau pendant si longtemps. Si cet esprit ne peut être maîtrisé, Modric pourrait décider que six mois de plus en tant qu'option de rotation sont trop longs.