Euro 2020 - Modric avertit l'Espagne

Luka Modric pense que son équipe croate est une menace pour tout le monde alors qu'elle se dirigent vers les huitièmes de finale de l'Euro 2020.

La Croatie affrontera l'Espagne en huitièmes de finale le lundi 28 juin à Copenhague. Et après avoir battu l'Écosse 3-1 lors de leur dernier match de groupe - durant un match qui comprenait un magnifique but de Modric - le Ballon d'Or 2018 a souligné sa confiance croissante.

"Je suis très heureux de la victoire et de m'être qualifié", a déclaré Modric au terme du match, face aux médias.

"Mon but comptait beaucoup pour moi. Nous n'avons pas bien joué lors de nos deux premiers matchs, mais lorsque nous jouons comme ça, nous sommes un danger pour tout le monde." Un message qui devra être pris en considération par l'Espagne.

Après le but de Zinedine Zidane enfinale de Ligue des champions en 2002, le but de Modric était une autre frappe à inscrire dans le folklore de Hampden Park. Roy Keane était l'un des nombreux observateurs à être surpris par l'excellence du joueur de 35 ans.

"C'était un but brillant d'un joueur brillant", a déclaré Keane. "Quel âge a-t-il, 35 ans ? Je ne pense pas avoir marqué un tel but de toute ma carrière."

Modric a également donné le plus de passes, ayant fourini une offrande pour le troisième but d'Ivan Perisic et a couru le plus loin de quiconque pour la Croatie à l'Euro 2020, à l'exception de Mateo Kovacic.

"Il laisse toujours son cœur sur le terrain", a déclaré l'ancien international croate Robert Spehar. "C'est l'homme qui nous a permis de gagner. Jouer comme il le fait est incroyable. Il n'y a aucune raison pour qu'il se retire de ses fonctions internationales - il pourrait continuer pendant deux ou trois ans de plus."