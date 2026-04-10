من خارج أوروبا.. نادٍ جديد يجس نبض نيمار

Le FC Cincinnati, club de MLS, a entamé des négociations avec l’entourage de la star brésilienne Neymar da Silva, en vue d’une possible signature après la fin de son contrat avec Santos en décembre 2026.

Selon le journal « The Athletic », les discussions en sont encore à un stade préliminaire et relèvent pour l’instant d’une prise de contact afin de connaître l’intérêt du joueur brésilien et ses conditions potentielles.

L’idée de recruter Neymar fait également l’objet de discussions internes au sein du club américain quant à sa pertinence sportive et économique.

Cincinnati, basé dans l’État de l’Ohio, estime être une destination attractive pour les joueurs internationaux grâce à sa puissance financière et à ses installations modernes.

Mais un obstacle majeur se dresse actuellement devant la conclusion d’un tel accord : le club ne dispose d’aucune place libre dans la catégorie des « joueurs désignés », qui permet de verser des salaires au-delà du plafond salarial fixé par la ligue ou de recruter moyennant d’importants frais de transfert.

Kevin Denkey, Miles Robinson et Evander occupent actuellement les trois places disponibles, avec des contrats de longue durée jusqu’à la fin de la saison.

La solution pourrait venir l’été prochain, via la vente de l’un de ces joueurs, comme Denkey, qui suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens.

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Ce n’est pas la première fois que Neymar suscite l’intérêt de clubs de MLS : le Chicago Fire avait déjà engagé des négociations sérieuses avec lui lors de son départ d’Al Hilal en 2025, avant qu’il ne décide finalement de retourner dans son club formateur, Santos.

En cas de transfert en MLS, Neymar pourrait retrouver plusieurs stars ayant déjà évolué en Europe, dont Antoine Griezmann, attendu à Orlando l’été prochain, et surtout son ancien coéquipier au FC Barcelone et au Paris Saint-Germain, Lionel Messi, qui joue actuellement à l’Inter Miami.

Par ailleurs, Neymar est lié à Santos jusqu’en décembre 2026 et mène une course contre la montre pour retrouver sa pleine forme et participer à la prochaine Coupe du monde avec la sélection du Brésil, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

L’entraîneur Carlo Ancelotti l’avait exclu de la liste des matchs amicaux en mars dernier.