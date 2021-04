MLS : Des nouvelles de Pato

Alexande Pato évite une intervention chirurgicale sur une blessure subie lors de ses débuts en MLS.

Alexandre Pato a fait ses débuts avec Orlando City samedi lors du match d'ouverture de la saison à domicile de la Major League Soccer 2021 contre la formation de l'Atlanta United.

L'anien célèbre attaquant de l'AC Milan notamment a commencé le match, mais a dû être remplacé à la 80e minute par Silvester van der Water après une blessure à la jambe droite lors du match nul sans but contre l’équipe des «Five Stripes».

La crainte de Pato et des "Lions", le surnom d'Orlando City, était de devoir subir une intervention chirurgicale et de rater une partie de la saison.

Le lundi. il a été confirmé que l'attaquant brésilien avait subi une blessure au bas du corps, mais une intervention chirurgicale ne sera pas nécessaire, fort heureusement. La mauvaise nouvelle est qu'il n'y a pas de calendrier pour son retour, il manquera donc probablement le match contre le Sporting KC le 23 avril pour la deuxième semaine de la saison.

L'entraîneur d'Orlando, Oscar Pareja, a déclaré qu'il attendait de recevoir plus d'informations du personnel médical lors de la conférence de presse d'après-match.

L'article continue ci-dessous

«Nous attendons et que Dieu nous aide simplement sur Pato et [qu'il] n'est pas blessé», a déclaré Pareja. «Nous attendrons que les médecins le diagnostiquent. Nous avons également d'autres joueurs. Nous ne voulons pas le perdre et ce qui est probablement l'une des choses qui fait le plus mal du point de vue de l'entraîneur est de voir n'importe quel joueur se blesser. Alors attendons, mais maintenant nous devons continuer. Ce n'est que le début de la saison."

Pato a signé un contrat d'un an avec Orlando City en février dernier et a la possibilité de le renouveler son bail pour une autre année. Il est arrivé en tant qu'agent libre à la Major League Soccer après s'être séparé de l'équipe brésilienne de Serie A, Saõ Paulo, l'année dernière.

Amexandre Patro a eu une belelc arière en Europe, marquée néanmoins par des blessures fréquentes.