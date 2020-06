Mkhitaryan veut rester à la Roma

Le milieu arménien Henirkh Mkhitaryan a exprimé son désir de rester à l'AS Rome pendant de longues années encore.

Prêté par , Henrikh Mkhitaryan a admis qu'il "aimerait être à Rome pendant encore quelques années", mais dit également qu'il sera "prêt à jouer" si Mikel Arteta le rappelle au Emirates Stadium.

Mkhitaryan a rejoint la Roma sur un prêt d'une saison en septembre, sans option ni obligation d'achat incluse dans l'accord final. Le joueur de 31 ans a été gêné par une série de blessures légères au Stadio Olimpico, mais a quand même pu contribuer avec six buts et trois passes décisives à la cause des Giallorossi en 17 matches.

Le patron de la Roma, Paulo Fonseca, a exprimé publiquement son souhait de voir Mkhitaryan conservé au-delà de la fin de la campagne 2019-2020, déclarant à Sky Sports en février: "C'est un joueur qui prend de bonnes décisions sur le terrain et j'aimerais garder Mkhi dans notre équipe." Cependant, l'entraîneur d'Arsenal, Arteta, a également ouvert la porte au retour de l'international arménien dans le nord de Londres, insistant sur le fait que le milieu de terrain "est le genre de joueur qui peut s'intégrer dans n'importe quelle équipe quand il est à son meilleur".

Mkhitaryan affirme qu'il ne se plaindrait pas s'il était obligé de retour à Londres, mais concède qu'il préférerait être transféré définitivement Rome et croise les doigts pour un accord entre les deux clubs au cours de l'été. "Bien sûr, je voudrais être à Rome la saison prochaine, pas seulement la saison prochaine [mais] pendant encore quelques années", a déclaré Mkhitaryan sur le podcast Futbol avec Grant Wahl. "Mais j'ai toujours un contrat avec Arsenal et ce n'est pas à moi. C'est à Arsenal et à Roma de décider s'ils s'entendent sur les frais de transfert. Donc, je pense surtout à m'entraîner dur, de jouer dur, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Bien sûr, si je ne vais pas rester à Rome, je dois retourner à Arsenal. Je ne me plains pas, la vie du football change si vite que vous devez être prêt à jouer où que vous soyez. Si ce n'est pas à Rome, je vais retourner jouer pour Arsenal, sinon, je vais rester ici et jouer pour Rome."