Mitchel Bakker quitte l’Atalanta avec effet immédiat

L’Atalanta a résilié avec effet immédiat le contrat de Mitchel Bakker d’un commun accord. Le latéral de 26 ans est désormais libre de chercher un nouveau club avec le statut d’agent libre. C’est ce qu’a fait savoir le club via ses canaux officiels.

Un départ était déjà dans l’air depuis un certain temps, après qu’il est devenu clair qu’il n’y avait plus de perspective pour Bakker à l’Atalanta. L’ancien joueur de l’Ajax était encore sous contrat avec le club de Serie A jusqu’à la mi-2027.

La saison passée, Bakker n’a disputé qu’un seul match avec l’Atalanta, notamment en raison de blessures. Lors de la saison 2024/2025, il avait encore été prêté à Lille, où il a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives en 35 matches.

Bakker a commencé sa carrière à l’Ajax, après avoir effectué sa formation dans le centre de jeunes du club amstellodamois. Le défenseur n’a finalement disputé que deux matches avec l’équipe première.

En 2019, Bakker a rejoint le Paris Saint-Germain librement. Chez les Parisiens, le natif de Purmerend a disputé 45 matches, avant de partir au Bayer Leverkusen en 2021 pour 7 millions d’euros.

En 2023, l’Atalanta a versé plus de 10 millions d’euros au Bayer Leverkusen pour s’attacher les services de Bakker. L’ancien coéquipier de De Roon a porté à 23 reprises le maillot du vainqueur de la Ligue Europa 2024.

Bakker ne compte encore aucune sélection en équipe nationale. En revanche, il a disputé 21 matches avec les Espoirs néerlandais.



