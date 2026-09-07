La star marocaine Hakim Ziyech s'apprête à relever un nouveau défi dans sa carrière professionnelle, après que la date de son arrivée au Brésil a été fixée afin de finaliser son transfert dans les rangs de Botafogo, une étape qui lui ouvre un nouveau chapitre en dehors de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie.

Le journaliste italien réputé Fabrizio Romano a confirmé, via son compte sur la plateforme X, que Ziyech arrivera au Brésil mardi afin de signer les contrats officialisant son arrivée à Botafogo, précisant que l'accord est définitivement conclu et qu'il ne reste plus que la signature officielle et l'annonce de l'engagement, et ce après le départ du joueur du Wydad marocain dans le cadre d'un transfert libre.

Ziyech avait mis un terme à son engagement avec le Wydad de Casablanca après une expérience de courte durée, devenant ainsi joueur libre, ce qui a permis à Botafogo de conclure l'affaire sans avoir à débourser la moindre contrepartie financière.

Selon des rapports de presse français, le joueur marocain a accepté l'offre du club brésilien après une période d'hésitation, se décidant finalement à vivre une première expérience dans le championnat brésilien, avec un contrat courant jusqu'en décembre 2028.

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Botafogo espère que le transfert de Ziyech représentera un renfort de poids pour l'équipe, qui cherche à améliorer ses résultats dans le championnat brésilien, où elle occupe actuellement la treizième place avec 30 points en 24 matchs, comptant sur la grande expérience acquise par le joueur au cours de sa carrière sur les pelouses européennes pour la sortir de sa situation.

Ce transfert à Botafogo marque le début d'une nouvelle étape pour la star marocaine âgée de 33 ans, qui a déjà évolué dans des clubs prestigieux tels que Twente, l'Ajax, Chelsea et Galatasaray, avant de revenir au Wydad, et qui décide désormais de se lancer dans une aventure inattendue dans le football brésilien, à la recherche de son éclat perdu et d'un retour à son meilleur niveau.

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