Mission Manchester United pour Zidane

Brendan Rodgers s'est imposé comme le grand favori pour remplacer Ole Gunnar Solskjaer à Old Trafford si le conseil d'administration de Manchester United décide de mettre fin au mandat du Norvégien, mais le manager de Leicester City n'est pas le choix préféré de la hiérarchie de Manchester United.

Selon des rapports britanniques, l'équipe de Premier League prépare une offensive de charme pour tenter de persuader l'ancien entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane, de prendre le relais.

United admire depuis longtemps le Français, qui a mené le Real Madrid à trois Ligues des champions et deux Ligues des champions lors de son passage au Bernabéu, mais Zidane s'est jusqu'à présent montré peu réceptif aux avances d'Old Trafford.

Cependant, le conseil d'administration pense que l'opportunité de travailler avec Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane - que Zidane a personnellement recommandé à Madrid lorsqu'il travaillait comme conseiller pour le club - pourrait faire pencher la balance.

La position de Solskjaer est de plus en plus incertaine après deux défaites consécutives à domicile contre Liverpool et Manchester City et une série d'une seule victoire en six matches de Premier League.

Le club a dépensé beaucoup d'argent cet été pour faire revenir Ronaldo et recruter Varane et Jadon Sancho, mais il n'y a pas eu d'amélioration notable sur le terrain.