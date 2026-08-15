Le FC Barcelone a officiellement réagi à la polémique entourant l'absence de Pedri, milieu de terrain de l'équipe, aux entraînements collectifs des Blaugranas.

Pedri a manqué les séances collectives de l'équipe, malgré son retour à la Cité sportive mercredi dernier aux côtés des autres internationaux espagnols.

Certaines informations ont affirmé que Pedri aurait été victime d'une nouvelle blessure susceptible de le priver d'un retour avec le Barça pour le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Mais le FC Barcelone a publié une photo de Pedri, sur le compte officiel du club sur le réseau « X », avec la légende suivante : « Pedri suit un programme de préparation spécifique durant les premiers jours de la présaison ».

Rappelons que la saison du FC Barcelone débutera mercredi prochain par une confrontation face à Al Ahly d'Égypte en Trophée Joan Gamper, au stade « Spotify Camp Nou ».

