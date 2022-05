Mino Raiola : qui va hériter de son empire et de ses joueurs ?

C'est une agence de représentation de joueurs qui gère la destinée de certaines des plus grandes stars du monde du football, parmi lesquelles figurent Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Paul Pogba et Gianluigi Donnarumma.

Maintenant que Raiola n'est plus parmi nous, les questions sont variées : Qui va rester avec l'agence ? Les joueurs resteront-ils avec elle ? Ou changeront-ils d'agent ?

Selon Forbes, Raiola avait une valeur nette estimée à 84,7 millions de dollars. Le super-agent faisait partie du top 5 des agents sportifs les plus puissants du monde et gagnait son argent grâce aux commissions sur les négociations de transferts.

Au cours de sa carrière, il a négocié plus de 847,7 millions de dollars de contrats.

Son équipe

L'agence de Raiola est construite sur une base simple. Elle a été construite sur une structure de quelques personnes, toutes de grande confiance.

La personne clé dans les négociations était Rafaela Pimienta, son avocate et partenaire de Mino depuis 20 ans.

En outre, en tant que personnes travaillant au quotidien dans le recrutement des joueurs et dans la fourniture de services à ses joueurs, il y avait Vincenzo Raiola, son cousin, et Jose Fortes, un Espagnol qui vit à Amsterdam et qui était un membre clé de l'organisation en termes de recrutement.

L'avenir des joueurs

Selon des proches de Raiola contactés par MARCA, la famille va continuer à travailler avec l'agence, et donc à négocier les transferts des joueurs dont elle a la charge.

Deux d'entre eux sont essentiels - Ibrahimovic et Pogba - et tous deux sont prêts à rester dans la structure. La relation de Raiola avec ces deux joueurs était très personnelle.

Quant aux autres, y compris Haaland, il faudra voir ce qui se passera à l'avenir, même si, en principe, ils comptent sur leur maintien... du moins pour le moment.