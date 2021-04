Milik, Thauvin, Kamara, la vente de l'OM : les confidences de Pablo Longoria

Présent devant les médias pour la première fois depuis sa promotion, le président de l'OM a énormément été interrogé sur le mercato.

Il y a un peu plus d'un mois, Pablo Longoria a été promu au poste de président de l'Olympique de Marseille. L'ancien directeur sportif de Valence a fait du bon travail depuis son arrivée chez les Phocéens réalisant notamment un gros coup cet hiver en parvenant à convaincre le très courtisé Arkadiusz Milik de venir à l'OM. Mis à l'écart à Naples en raison de sa situation contractuelle, le Polonais a vite retrouvé des couleurs et enchaîne les bonnes performances ce qui alimente les rumeurs d'un départ vers un grand club européen, le rêve avoué d'Arkadiusz Milik.

Néanmoins, Pablo Longoria n'entend pas lâcher le Polonais et a mis les choses au clair. Présent en conférence de presse pour la première fois depuis sa promotion au poste de président de l'OM, Pablo Longoria était venu pour être "transparent" et a été interrogé sur le futur d'Arkadiusz Milik assurant que l'OM est le seul décideur dans ce dossier : "On a le contrôle de Milik, c'est un joueur de l'OM avec une formule qui me prendrait la journée à expliquer. C'est un prêt avec obligation d'achat et des paiements qui, s'ils font faits, feront de lui un joueur de l'OM. Il n'y a pas de possibilité qu'il retourne à Naples, sauf si nous le décidons. Nous avons le contrôle de la situation".

"Un gentleman agreement en cas d'offre de la Juventus ? Pour prendre les décisions, il faut toujours trois personnes. Les joueurs ont beaucoup de contrôle sur la situation mais il faut négocier avec nous. Dans un marché, il y a toujours une possibilité de joueur dans un grand club européen, surtout quand les joueurs ont le niveau. Il n'y a pas de parole donnée en cas d'offre d'un grand club. C'est toujours une question de négociations. L'intention du joueur est de prolonger à Marseille, où il est très content", a ajouté le président de l'OM.

Longoria veut conserver Thauvin et Kamara

Confronté à de nombreuses question sur le mercato, Pablo Longoria a donné des nouvelles concernant une possible prolongation de contrat de Florian Thauvin : "Faire des supputations un 28 avril sur les joueurs en prêt... Il y a quelques idées mais il reste des possibilités ouvertes. c'est le cas de Kevin (Strootman) qui a fait une bonne saison, ou Nemanja (Radonjic) qui est entré 25 minutes lors du dernier match. On a une idée sur beaucoup de joueurs. On avance sur les questions de Jordan (Amavi) et Florian (Thauvin). On discute et c'est un signe positif. Je suis plutôt positif mais la situation sur les joueurs en fin de contrat en Europe est très compliquée avec des salaires qui vont baisser."

Le président de l'OM a avoué qu'il aimerait conserver Boubacar Kamara la saison prochaine : "Maxime (Lopez, qui a prolongé avant d'être vendu) s'est très bien comporté avec le club, c'était un signe de respect. Sur Bouba (Kamara)? On n'a pas une protection totale avec son contrat jusqu'en 2022. On parle avec son entourage qui assure qu'il est concentré sur bien finir la saison. On va étudier la question de prolonger. Le marché est très compliqué. Notre intention est de continuer à parler avec lui, à trouver la meilleure des solutions et ça passe, pour nous, par la volonté de prolonger ce type de contrat."

Pablo Longoria a nié une éventuelle vente de l'OM : "C'est un sujet qui me surprend toujours. En janvier, notre propriétaire a répété que le club n'était pas en vente. Il l'a redit aux supporters. Dans mes conversations individuelles, on parle du futur. Il y a beaucoup d'intérêts de gens qui veulent nous déstabiliser. Ce sont des questions intéressées. J'ai découvert une façon de faire du business en France avec beaucoup d'intermédiaires. Quand il y a un procédé de vente imminent, normalement rien ne sort dans la presse".

Enfin, le président de l'OM a évoqué les objectifs sportifs pour la fin de saison et pour la saison prochaine : "On a la responsabilité de jouer la Coupe d'Europe pour nous supporter. La Ligue des champions offre des revenus importants mais la Ligue Europa est aussi importante pour les revenus du stade et les droits TV. Notre objectif est de disputer les quatre derniers matchs comme une finale pour décrocher la 5e place mais Lens et Rennes sont très solides. L'objectif de la saison prochaine ? Notre objectif doit toujours être le podium et c'est l'objectif que nous nous donnons pour la saison prochaine. Il faut être compétitif et placer la barre le plus haut possible".