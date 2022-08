Milik et Depay, destins liés ?

Memphis Depay, le joueur du FC Barcelone, semble préférer la Juventus comme destination s'il doit quitter la Catalogne.

Les chances de Depay de signer à la Juve sont très fines. On a même cru qu'elles avaient disparu après que la Juventus ait trouvé un accord avec Marseille pour Arkadiusz Milik.

Selon Sport, la Juventus fera néanmoins une dernière offre mercredi à l'avocat de l'attaquant néerlandais, qui se trouve actuellement à Turin. Si cette offre n'est pas acceptée, les Bianconeri opteront pour Milik à la place.

La raison de ces deux offres parallèles est le résultat d'un désaccord entre la hiérarchie de la Juventus et le coach, Max Allegri. Ce dernier est plus intéressé par Memphis, plus mobile et polyvalent que Milik, qui, selon Allegri, serait plus à même de jouer le rôle de doublure de Dusan Vlahovic.

Cependant, les décideurs de la Juventus sont fatigués des longues négociations et des exigences de Memphis et sont prêts à conclure un accord pour Milik.

Le FC Barcelone pourrait se retrouver dans une situation délicate si les négociations échouent entre la Juventus et Depay. Les Blaugrana comptent sur les économies réalisées grâce au départ du Batave pour enregistrer Jules Koundé et éventuellement faire d'autres transferts.