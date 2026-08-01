Milan vise un joueur marocain pour compenser le départ de Leão

Le Milan AC étudie la possibilité de recruter l'une des stars de la sélection marocaine, alors que les Rossoneri sont à la recherche d'un nouveau milieu offensif, Rafael Leão étant sur le point de partir cet été.

Le quotidien italien Corriere della Sera a révélé que le Milan AC a désigné Brahim Díaz, la star du Real Madrid, comme candidat pour occuper le poste de meneur de jeu après l'échec du dossier menant au Grec Konstantinos Karetsas, qui a rejoint le Borussia Dortmund en provenance de Genk pour 33 millions d'euros, tandis qu'Ethan Nwaneri, joueur d'Arsenal, et Matías Soulé, joueur de l'AS Rome, figurent toujours parmi les options du club italien.

Un retour de Díaz signifierait des retrouvailles entre l'international marocain et le club avec lequel il a affiché de bons niveaux entre 2020 et 2023, où il a disputé 124 matches en tant que prêté, inscrivant 18 buts et en délivrant 15 autres passes décisives, contribuant au sacre du Milan AC en Serie A en 2022.

Díaz est lié par un contrat en cours avec le Real Madrid jusqu'en 2027, sachant que la Juventus était également intéressée par son recrutement avant de tourner son regard vers le joueur du Bayer Leverkusen Karim Alaïbegović.

La plus grande question au Milan AC porte sur le joueur dont les Rossoneri pourraient être contraints de se séparer, l'avenir de Leão restant le sujet du moment au club, après que l'attaquant portugais a clairement fait comprendre qu'il sentait que son parcours de 7 ans avec l'équipe était terminé.

Le premier souhait de Leão était de rejoindre la Premier League ou la Liga, mais faute d'offres en provenance de ces deux championnats, le joueur a commencé à ouvrir la porte à un transfert en Turquie.

Le club de Galatasaray se prépare à passer à l'action pour recruter le joueur, l'équipe s'assurant une place en Ligue des champions, contrairement à son rival Fenerbahçe.

Leão accueille l'idée favorablement, bien qu'il réclame un salaire colossal dépassant la barre des 10 millions pour finaliser l'opération, tandis que le Milan AC, de son côté, privilégie une vente définitive et refuse toute offre sous forme de prêt.