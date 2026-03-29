Milan : tous les chiffres du transfert de Kostic

Matteo Moretto, journaliste et expert du marché des transferts, s'est exprimé ainsi au sujet de la nouvelle recrue du Milan, Andrej Kostic.





« Une acquisition intéressante, surtout dans une perspective d'avenir. Les négociations ont débuté en décembre 2025, le Milan ayant déjà envoyé ses premières offres au Partizan Belgrade, les Rossoneri étant déterminés à ne pas dépenser plus de 5 millions d'euros plus les primes. Finalement, l'opération n'a pas abouti tout de suite, mais le dernier jour du récent mercato de janvier, il y a eu un rebondissement positif entre les deux clubs, le Milan étant confiant de pouvoir relancer les négociations et conclure le transfert du jeune joueur. À partir de février, le sprint final a eu lieu, puis la conclusion de la transaction. Kostic est déjà à Milan et a déjà passé ses visites médicales. »





« Les chiffres de l'opération sont les suivants : 3,5 millions d'euros de base fixe versés au Partizan, plus des primes, ainsi qu'un pourcentage sur une future revente. Le joueur est né en 2007, il est jeune mais pas tout jeune car il a déjà des apparitions et de bons chiffres avec l’équipe première, il a déjà disputé la Ligue Europa Conférence et l’Europa League. C’est un attaquant déjà habitué à ce genre de scène. L’idée du Milan est toutefois de le faire faire la navette entre l’équipe première et Milan Futuro ».



