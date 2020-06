Milan - Roma (2-0), la belle opération de Milan

L’AC Milan a signé un très joli coup ce dimanche dans la course à l’Europe en disposant de l’AS Rome (2-0).

Pour continuer à croire en une présence en C3 l’année prochaine, l’ se devait de prendre le dessus sur l’ ce dimanche. La tâche n’était pas facile, mais les Lombards ont su l’accomplir en réalisant une prestation très solide. Appliqués et patients, ils ont résisté aux Giallorossi avant de frapper au meilleur moment et arracher la victoire.

Le but décisif a été inscrit par Ante Rebic à un quart d’heure de la fin. Le Croate, en vrai renard des surfaces, a repris en deux temps un ballon détourné par la défense romaine suite à une volée de Franck Kessie.

Même si la Louve s’était montrée la plus entreprenante jusque-là, cette ouverture du score n’était pas volée pour les locaux. En 1e période, ils étaient proches de trouver la faille à deux reprises avec des essais de Bonaventura (27e) et Calhanoglu (36e). Et au retour des vestiaires, avant le premier but, Calhanoglu (65e), encore lui, et Lucas Paqueta (67e) ont porté le danger devant, mais Mirante avait veillé au grain.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

A 1-0, on pensait la Roma partie pour se rebiffer. Ça n’a pas vraiment été le cas. Alors qu’ils avaient réussi à se montrer menaçants auparavant, avec notamment une escarmouche de Dzeko (20e), les Romains ne l’ont plus été une fois dos au mur. Au contraire, ils se sont écroulés. A la 88e, Chris Smalling a fait tomber Théo Hernandez dans la surface, et Calhanoglu s’est alors avancé pour transformer le pénalty et sceller le sort de la partie.

En gagnant, Milan (7e) revient à six points de son adversaire du jour au classement (5e). Vu qu’il reste encore dix journées à disputer, l’équipe de Stefano Pioli peut encore parfaitement croire en une qualification pour la . Pour la C1, c’est une autre paire de manches, mais le maigre espoir reste de mise.