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Pavlovic Milan Torino Serie AGetty Images

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Milan, Pavlovic capitaine pour la toute première fois

Milan AC

Le capitaine du Milan aujourd’hui est Strahinja Pavlovic ; c’est la toute première fois que le défenseur central serbe porte le brassard avec l’AC Milan.


PREMIÈRE FOIS - Sur la feuille de match officielle du Milan pour le match amical contre Manchester United, programmé à 16h45 à Wroclaw, le capitaine de l’AC Milan est Strahinja Pavlovic ; c’est la toute première fois, même si ce n’est que lors d’un test estival, que le défenseur central serbe porte le brassard, profitant des absences de Maignan et Gabbia (non convoqués) ainsi que de Modric (sur le banc).

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