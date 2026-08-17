Après Goncalo Ramos pour 75 millions d'euros et Mario Gila pour 30 millions d'euros, l'AC Milan boucle le troisième gros coup de son été : Diego Moreira, ailier gauche belge né en 2004 en provenance de Strasbourg, arrive chez les Rossoneri pour 50 millions d'euros plus des bonus. L'opération a été menée en personne par Gerry Cardinale avec l'intermédiation de Jorge Mendes, l'agent du joueur.





CE N'EST PAS FINI - Amorim, ravi de son arrivée, peut l'aligner aussi bien comme milieu excentré, à droite ou à gauche, que comme meneur de jeu, derrière l'attaquant.

Le mercato de l'AC Milan, toutefois, ne s'arrête pas là. L'intention de la direction est de compléter l'effectif avec trois autres recrues : un défenseur, un meneur de jeu et une pointe pour suppléer Ramos, pour lesquels il n'est pas nécessaire d'attendre des ventes. Cardinale et la direction sont conscients qu'il vaut mieux maximiser les profits que se précipiter, d'autant plus que, de manière générale, il s'agit de joueurs qui sortent de saisons compliquées et qui ont des contrats lourds.



